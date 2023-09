Bochenek do dziennikarza TVN: Zapytajcie Tuska, czy odda medal

- Za rządów PO-PSL mówiono, że z Rosją należy się dogadywać. Donald Tusk odpowiada za politykę resetu, za ułatwianie Niemcom polityki gospodarczej z Rosją i to spowodowało, że dostał on medal im. Karola Wielkiego. Donald Tusk podporządkował polską politykę zagraniczną swoim ambicjom politycznym, by otrzymać unijne stanowisko. Apelujemy do Donalda Tuska, aby oddał niemieckie medale, ponieważ to nakazuje zwykła przyzwoitość - stwierdził podczas konferencji Radosław Fogiel, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.