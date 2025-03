Minister zaapelowała do mężczyzn w Polsce. W tle sprawa renty wdowiej

Od 1 marca 2025 r. emerytury i renty są podwyższone o 5,5 proc . Zmiany te obejmują również nowe świadczenie - rentę wdowią. Nowe przepisy pozwalają wdowom i wdowcom na korzystanie z wyższego limitu zbiegu świadczeń, co oznacza wyższe wypłaty .

Zwróciła się ze specjalnym apelem do mężczyzn. - Mam jednak apel do mężczyzn, by ci również składali takie wnioski, bo jest ich bardzo mało - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Nowej Lewicy.