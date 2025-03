Wraca sprawa afery hejterskiej. Rusza proces "Małej Emi"

Prokuratura ustaliła, że działania Emilii Sz. mogły narazić sędziego na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu. Akt oskarżenia, przygotowany przez kielecką prokuraturę, początkowo trafił do sądu w Krakowie. Jednak z uwagi na rzetelność procesu, Sąd Najwyższy przekazał sprawę do Bochni.