Renta wdowia – komu przysługuje i co zrobić, aby ją otrzymać

Materiał sponsorowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Co to jest renta wdowia

Renta wdowia nie jest dodatkowym świadczeniem. To połączenie świadczenia po zmarłym współmałżonku, czyli renty rodzinnej, i własnego świadczenia. Przy czym jedno z nich można pobierać w całości, a drugie – w wysokości 15%.

Zatem jeśli wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia (np. emerytury), to od 1 lipca 2025 r. może otrzymać:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Osoby uprawnione same wybierają najkorzystniejszy dla siebie wariant.

Jak sprawdzić, czy przysługuje renta wdowia

Na stronie internetowej ZUS (http://www.zus.pl) dostępna jest specjalna ankieta. Zawiera ona kilka pytań, na podstawie których – krok po kroku – można sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do tego, by otrzymać rentę wdowią. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu lub potrzebuje pomocy, może zadzwonić na infolinię ZUS (22 560 16 00).

Po wypełnieniu ankiety można skorzystać z kalkulatora do wyliczenia szacunkowej kwoty renty wdowiej. Wizyta w ZUS nie jest konieczna.

Co zrobić, aby otrzymać rentę wdowią

Osoba, która chciałaby otrzymać rentę wdowią, powinna złożyć wniosek na formularzu ERWD – Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, pracownicy ZUS pomogą go wypełnić .

Co trzeba sprawdzić

Przed złożeniem wniosku o rentę wdowią, warto sprawdzić, czy ma się prawo do dwóch świadczeń:

własnego (np. emerytury lub renty) oraz

renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Jeżeli uprawniona wdowa lub uprawniony wdowiec ma prawo tylko do jednego świadczenia, najpierw musi złożyć wniosek o drugie świadczenie, np. swoją emeryturę lub rentę rodzinną po współmałżonku. Renta wdowia jest połączeniem dwóch świadczeń.

Ważne!

Wniosek o rentę wdowią można złożyć również wtedy, gdy prawo do drugiego świadczenia jest w trakcie ustalania. Czyli na przykład, gdy ktoś pobiera własną emeryturę i ma złożony wniosek do ZUS o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku.

Jakie informacje są potrzebne do uzupełnienia wniosku

Pracownicy ZUS pomogą wypełnić wniosek o rentę wdowią. W trakcie wizyty zapytają:

o PESEL osoby zainteresowanej rentą wdowią,

o datę śmierci współmałżonka, po którym przysługuje renta rodzinna,

czy do dnia śmierci współmałżonka osoba, która składa wniosek, pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, czyli prowadziła wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym współmałżonkiem, lub czy łączył ją inny rodzaj więzi,

czy jest w nowym związku małżeńskim zawartym po śmierci współmałżonka, po którym przysługuje renta rodzinna,

czy ma prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną lub czy ma złożony wniosek lub wnioski o własne świadczenie oraz o rentę rodzinną i czeka się na decyzję w sprawie tych świadczeń.

Jeżeli osoba, która ubiega się o rentę wdowią ma ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie musi załączać do wniosku żadnych dokumentów.

Kiedy można otrzymać rentę wdowią

Wniosek można złożyć do 31 lipca 2025 r. Jeżeli uprawnione wdowy i uprawnieni wdowcy zrobią to w tym terminie, mogą otrzymać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r. Jeżeli natomiast zrobią to po 31 lipca 2025 r., to ZUS wypłaci rentę wdowią od spełnienia warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Jak przygotować się do wizyty w ZUS

Na wizytę w placówce ZUS trzeba ze sobą zabrać:

dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport, można też okazać e-Dowód dostępny w aplikacji mObywatel – pracownik ZUS potwierdzi tożsamość i sprawdzi dane adresowe,

numer rachunku bankowego, na który chce się otrzymywać świadczenie.

Ważne! Jeżeli do tej pory ZUS wypłacał świadczenie za pośrednictwem poczty, można pozostać przy tym sposobie lub zmienić sposób wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

Kontakt z ZUS

W przypadku pytań lub wątpliwości pomocy udzielą pracownicy: w Centrum Kontaktu Klientów ZUS: tel. 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl,

we wszystkich placówkach ZUS,

podczas e-wizyty w ZUS.

Szczegółowe informacje na temat wypłaty świadczeń razem z rentą rodzinną dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl.