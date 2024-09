Minister wskazuje. "Województwo opolskie i dolnośląskie na pierwszej linii zagrożenia"

- Zagrożeniem jest to, że bardzo szybko płynące rzeki niosące wodę z gór, niosą konary, różne elementy, które mogą doprowadzić do tego, że woda będzie się tamowała - mówił Siemoniak. - Apeluję do wszystkich mieszkańców, jeżeli macie taką wiedzę i to widzicie, proszę o natychmiastowe informowanie służb - dodał.