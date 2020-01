Minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko przeprosił za pierwszy komunikat ws. katastrofy w Iranie

- Ambasada popełniła błąd - przyznał szef ukraińskiego MSZ Wadym Prystajko. Minister przeprosił za komunikat, w którym ukraińska placówka dyplomatyczna w Iranie wykluczyła możliwość ataku terrorystycznego na samolot ukraińskich linii UIA.

Szef ukraińskiego MSZ Wadym Prystajko przedstawił plan dalszego działania wz. z wyjaśnianiem katastrofy ukraińskiego samolotu na terenie Iranu. - (...) Wspólna ekipa do spraw śledztwa - irańska, kanadyjska, i my również się do niej przyłączamy - otrzymuje dostęp do czarnych skrzynek na miejscu. Potem czarne skrzynki strona irańska jest gotowa przekazać Ukrainie - powiedział minister w ukraińskim parlamencie.