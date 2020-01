Iran. Zestrzelenie samolotu w Teheranie. Zidentyfikowano ciała ofiar

Są nowe informacje w sprawie katastrofy samolotu w Teheranie. Zidentyfikowano ciała 11 ukraińskich ofiar. Zginęło znacznie więcej osób - 176 obywateli różnych krajów.

Zidentyfikowano ciała 11 ukraińskich ofiar zestrzelenia samolotu nad Teheranem - poinformowało ukraińskie MSZ. 19 stycznia mają zostać sprowadzone do kraju.

Do katastrofy doszło 8 stycznia. Samolot lecący z Teheranu do Kijowa został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Jak poinformował Iran, zestrzelenie "nie było intencjonalne" i "doszło do błędu ludzkiego". Wcześniej zaprzeczał, że odpowiada za katastrofę.