Minister rolnictwa Ukrainy: Wasi producenci skorzystali na imporcie naszego zboża

Jestem pewien, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Z prostego powodu – nie będzie to opłacalne. Zwłaszcza jeśli chodzi o mięso drobiowe i jaja. Polska miała do tych produktów dodatkowe zastrzeżenia, o których na razie nie mogę powiedzieć więcej. Oprócz tego system kontroli na terenie UE już nie jest w gestii Ukrainy. Nie mamy wpływu na to, czy jakieś produkty będą wwożone na przykład przez Słowację, czy Węgry, następnie trafią na polski rynek.