Minister radzi. Soboń reaguje na list czytelniczki WP

Wiceminister finansów był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Patryk Michalski pytał Artura Sobonia o wątpliwości w kwestii rozliczeń podatkowych. Była to reakcja na list czytelniczki Wirtualnej Polski, która swoje obawy co do zawiłości nowych regulacji, przekazała w wiadomości przesłanej do naszej redakcji. Soboń nie odpowiedział wprawdzie, jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczenie w przypadku pani Anny, ale zadeklarował natychmiastową pomoc w wyjaśnieniu wszystkich nieścisłości. Przyznał też, że ten rok, choćby w związku z Polskim Ładem, nie jest łatwy, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe. - Wszyscy, którzy potrzebują wyjaśnień, pomocy, czy dodatkowych instrukcji znajdą pomoc w swoim urzędzie skarbowym. Są tam osoby odpowiednio przeszkolone do udzielania kompleksowych porad - wskazał wiceminister finansów.