Minister o Tusku: podstawowy problem

Donald Tusk zaczął skupiać się na programach socjalnych, na których wcześniej skupiały się PiS i Lewica. - Mówię od dawna, że kluczem w polityce jest wiarygodność, dlatego przypominam co zrobił Donald Tusk - komentował w programie "Tłit" prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. - Przypominamy słowa "pieniędzy nie ma i nie będzie", które powiedział minister finansów Rostowski, a Donald Tusk mówił, że nie wie, gdzie są pieniądze na 500 plus. Gdy była wysoka inflacja mówił, że nie ma guzika, którym można by reagować. Platformie Obywatelskiej zajęło kilka lat, by przygotować fundusz wsparcia kredytów. Nam to zajęło trzy miesiące. Podstawowy problem Donalda Tuska to wiarygodność. Jest liderem rankingów nieufności, wiele rzeczy obiecywał i ich nie dowoził. Tak samo będzie z pomysłem kredytów 0 proc. - dodał.