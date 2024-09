Minister ujawnia ws. Czarneckiego. "Namawiał mnie na spotkanie z rektorem"

Z komunikatu prokuratury można wyczytać, że Ryszard Czarnecki usłyszał m.in. zarzut powoływania się na wpływy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prawdopodobnie za czasów ministra z PiS Przemysława Czarnka. Czy są na to jakiekolwiek dowody? - Pan weryfikował te informacje? Ryszard Czarnecki pojawiał się w resorcie? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program "Tłit", zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka (Lewica). - Pojawiał się, ale każdy poseł, czy europoseł ma prawo się pojawiać. Natomiast pewnie w takich sprawach, o których tutaj mowa, spotkania odbywały się poza resortem - odparł gość programu. - Skoro usłyszał takie zarzuty, to pewnie prokuratura ma dowody na to, że się pan Czarnecki na takie kontakty powoływał. To jest naturalne, był z jednej opcji, to wiadomo, że miał kontakty ze wszystkimi ministrami. Natomiast dla ciekawości, pierwszy raz to powiem, pamiętam rozmowę z panem europosłem w styczniu, gdy namawiał mnie na spotkanie z rektorem Collegium Humanum. Do spotkania nie doszło, gdyż mieliśmy już informacje o tym, co to jest za szkoła - dodał. - A jakich argumentów używał wówczas Czarnecki? - dopytywał prowadzący program. - Normalne argumenty, każdy próbuje, jak ma znajomych rektorów, próbuje ich umówić z ministrem, by powiedzieć, jak szkoła funkcjonuje, żeby pokazać ewentualnie, jakie są potrzeby inwestycyjne. To są normalne rzeczy, ale to świadczy o tym, że ci panowie się doskonale znali - odparł minister Wieczorek.