Minister nie przyszedł na debatę. "To łączy PiS z Konfederacją"

Piątkowa "Debata polityczna" Wirtualnej Polski dotyczyła sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Patryk Michalski zaprosił do niej ministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Pomimo jego chęci Kancelaria Premiera nie wyraziła jednak zgody na jego udział w programie. - To kolejny element, który łączy PiS z Konfederacją, bo ona też nie przychodzi na debaty dot. osób niepełnosprawnych - komentował Łukasz Krasoń, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. Jakie priorytety dla osób z niepełnosprawnościami ma opozycja? - Po pierwsze podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. To projekt obywatelski, którego PiS nie przegłosował w tej kadencji. Naszym zobowiązaniem jest, by ten projekt wszedł w życie. Druga sprawa: od stycznia wchodzi ustawa o świadczeniu wspierającym. Budzi wiele niepokojów, bo nie wiadomo jaki będzie potrzebny poziom wsparcia do rodzaju pomocy. Żeby ta ustawa miała sens, trzeba wprowadzić ustawę o asystencji osobistej - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz. - Do zrobienia jest wiele. Ustawa o asystencji osobistej jest jedną z dwunastu gwarancji Trzeciej Drogi. Musi się to łączyć z dobrym orzecznictwem. Musimy też myśleć o osobach, które chciałyby wejść na rynek pracy, choć nie wszyscy pójdą do pracy. Jest grono osób, których niepełnosprawność jest tak duża, że nie poradzą sobie same. Państwo musi o nich pamiętać - ocenił Łukasz Krasoń.

