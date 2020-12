Minister Michał Wójcik tłumaczy, czym będzie się zajmował. Będzie bronił ludzi LGBT?

Wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik jest obecnie ministrem - członkiem Rady Ministrów. Według rozporządzenia premiera do zakresu działań ministra należy w szczególności podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie obrony praw obywatelskich oraz w zakresie ochrony tożsamości europejskiej.

- To jest m.in. sprawa praworządności. Jest coś na rzeczy, że od wielu miesięcy rozmawiamy na temat praworządności - stwierdził minister Wójcik. - Ta praworządność mieści się w kwestii tożsamości europejskiej, także kwestie relacji między tożsamością europejską a narodową, kwestie wolności i praw obywatelskich. Są różne historie, które mieszczą się w tym pojęciu. Ono jest dość szerokie. Wiem, że pan zapewne myśli o ideologii LGBT, to także się tutaj mieści - dodał.

Spór o LGBT. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik: Jesteśmy jak na wojnie

- Jeżeli zostanie naruszone prawo jakiegokolwiek człowieka to tak - zapewnił wiceprezes Solidarnej Polski. - Ale to raczej środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa. To środowisko uważa, że ma więcej praw niż inni. Bo nie tylko mogą demonstrować, ale mogą też wkraczać w sferę moich uczuć religijnych, a tak nie powinno być - dodał.