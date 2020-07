Konwencja stambulska. Michał Wójcik krytykuje zapisy konwencji stambulskiej. "Nie zgadzamy się na promowanie trzeciej płci"

Konwencja stambulska. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odniósł się do planów wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej. Jego zdaniem konwencja ma "warstwę ideologiczną" i to budzi sprzeciw Polski.

Konwencja stambulska. Ministerstwo sprawiedliwości chce wypowiedzieć konwencję

Konwencja stambulska i plany jej wypowiedzenia przez Polskę wzbudzają coraz więcej kontrowersji. Nie milkną głosy, że Polska chce wypowiedzieć konwencję, której celem jest obrona praw kobiet. Chęć wypowiedzenia konwencji stambulskiej zapowiada minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości chce złożyć wniosek, w ramach którego dojdzie do wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. - Przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili - powiedział Ziobro.

Konwencja stambulska. Polskie prawo ma lepiej chronić

Ziobro i jego zastępcy uważają, że polskie prawo lepiej chroni ofiary przemocy niż zapisy konwencji stambulskiej. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w programie "Gość wydarzeń" przypomniał, że nie wszystkie europejskie kraje ratyfikowały konwencję stambulską. W gronie tym są m.in. Litwa, Łotwa, Słowacja czy Węgry.

Konwencja stambulska. Michał Wójcik: ma warstwę ideologiczną

- My mamy bardzo dobre ustawodawstwo, które chroni prawa kobiet oraz wszystkich osób, w stosunku do których stosowana jest przemoc. Poza przepisami z kodeksu karnego mamy także ustawę antyprzemocową. Ona niedawno została przegłosowana, za kilka miesięcy wejdzie w życie. Przewiduje ona bardzo daleko idącą ochronę praw osób, co do których stosowana jest przemoc i nie dotyczy to wyłącznie kobiet - powiedział Wójcik w programie "Gość wydarzeń"

Wójcik dodał, że konwencja ma warstwę ideologiczną, na co jego ugrupowanie - Solidarna Polska - nie może się zgodzić. - W tym dokumencie jest mowa o trzeciej płci. My patrzymy inaczej na świat. Biologicznie nie takiej możliwości. Jest kobieta, jest mężczyzną. Kategorycznie nie zgadzamy się na to, żeby promować trzecią płeć, uwarunkowaną społecznie, kulturowo. To właśnie jest w tej konwencji. To jest uderzenie w instytucję rodziny i małżeństwa - powiedział.

