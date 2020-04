WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Minister i premier ogłoszą nowe decyzje. Michał Dworczyk: we wtorek dzieci do szkół nie pójdą W czwartek zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, po nim zaplanowano konferencję premiera i ministra zdrowia. W programie WP... Rozwiń już wiadomo kiedy będzie obowiązek … Rozwiń Transkrypcja: już wiadomo kiedy będzie obowiązek noszenia maseczek dla wszystkich na pewno jest to temat ważny On pojawia się w dyskusji No nie tylko ekspertów ale i w dyskusji publicznej od kilku dni szereg krajów już tego rodzaju rozwiązania przyjęło aby w miejscach publicznych Czy w miejscach pracy mieć bądź maseczkę Bądź po prostu odsłoniętą twarz także ograniczyć możliwość kropelkowania możliwość potencjalnej emisji wirusa o tym również będzie mówił zapewne e-profesor i pan premier tutaj tak jak powiedziałem te ostateczne decyzje będą za padać dzisiaj w trakcie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania klasa to nie jest tak że ten zakaz już powinien prowadzone tylko doskonale rząd Zdaję sobie sprawę że nie może go wprowadzić bo po prostu tych maseczek nie ma w sklepach nie można ich kupić byłby to zapis martwy tych maseczek jest coraz więcej ponieważ zarówno na rynku krajowym są produkowane maski i wielorazowego użytku i jednorazowego użytku jeśli chodzi o maseczki medyczne do każdego dnia lądują samoloty w ramach mostu powietrznego który został uruchomiony przez rząd między Chinami a Warszawą a polską oczywiście czas zapewnienie wszystkich środków ochrony indywidualnej jest dużym wyzwaniem mierzy się z tym wyzwaniem nie tylko Polska ale i cała Europa cały świat natomiast proszę zwrócić uwagę te rozwiązania które zostały przyjęte w innych krajach nie przewidują wręcz w różnych dokumentach to że twarz może być Zakryta zarówno maseczką ale i szalikiem i sposób chodzi o to żeby zmniejszyć potencjalną emisję wirusa No dobrze to w takim razie o innym aspekcie Chciałbym porozmawiać rok szkolny zostanie przedłużony skrócę to że dzieci po Wielkanocy wrócą do szkoły nikt nie wierzę dzisiaj również ta informacja zarówno dotycząca powrotu dzieci do szkół jak i terminu egzaminu w zostanie przedstawiona w my tak jak mówi w ostatnich dniach i tygodniach Staramy się zrobić wszystko żeby w tej trudnej sytuacji jakiej Polska i Europa się znalazła kraj funkcjonował na ile to możliwe normal stąd też prowadzony e-learning stąd też przygotowania czy to do matur czy to do egzaminów ósmoklasisty ale rzeczywiście dzisiaj będą zapadały też ostateczne decyzję i w tych kwestiach i te kwestie dotyczące Oświaty zostaną dzisiaj przedstawione ale rozumiem że we wtorek na pewno zamknięte we wtorek dzieci do szkoły nie pójdą