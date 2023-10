Minister finansów Niemiec: Ściąć świadczenia dla imigrantów

Natomiast imigranci, którzy są uprawnieni do ochrony humanitarnej w innym państwie Unii Europejskiej, ale nie chcą tam składać wniosku o azyl, nie powinni w ogóle otrzymywać pomocy finansowej od Berlina. W takich przypadkach odpowiedzialność Niemiec - zdaniem federalnego ministra finansów - powinna się sprowadzać jedynie do pokrycia kosztów podróży imigranta do wytypowanego kraju.