Minister Czarnek rzutem na taśmę utworzył nowy instytut. Opozycja: Trzeba to będzie odkręcać

- Po przegranych przez PiS wyborach Przemysław Czarnek powinien już tylko administrować resortem w oczekiwaniu na przekazanie go następcy. Ale jaki Czarnek jest, każdy widzi i widział: kiedy ma okazję, żeby jeszcze trochę wydać nieswoich pieniędzy, stworzyć stanowiska, to robi to, bez skrupułów, bez zażenowania. Im więcej takich decyzji, tym więcej pracy przy ich analizowaniu i odkręcaniu, przy ujawnianiu ich szczegółów. Ale my jesteśmy do tej pracy gotowi - podsumowuje.