Minimalna szansa na zmiany. Ta prognoza niektórych zasmuci

Niemal do końca nie było jasne, czy tegoroczne święta mogą być białe. Trwające ocieplenie powoduje, że w wielu miejscach kraju śnieg, który spadł w ostatnich dniach, znika. W części kraju spowodowało to ogłoszenie alertów IMGW. Jeszcze cieplej ma być w świąteczny weekend. Jak w programie "Newsroom" wskazał prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, jeśli śnieg się pojawi, to tylko wraz z deszczem. - Niestety, nikogo nie pocieszę, będę racjonalny i powiem, jak to wygląda. Do 27 grudnia będziemy świadkami pogody, jak dzisiaj: w miarę ciepło, dalej roztopy i temperatura do 7 st. Celsjusza, którą dzisiaj obserwujemy. Ona będzie i jutro i w całym okresie świąt. Na domiar złego, będą jeszcze przelotne opady deszczu. To spotęguje przytępienie organizmu. Złe oddziaływanie i odbiór tego wszystkiego - mówił prof. Figurski.