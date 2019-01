Miłosz S. w złym stanie w areszcie. "Pomagają mu psychiatra i ksiądz"

Miłosz S. przebywa w areszcie po pożarze w escape roomie, w którym zginęło pięć młodych dziewczyn, jest w bardzo złym stanie psychicznym. Jak udało nam się ustalić, jest pod stałą opieką psychologa i psychiatry. Często spotyka się także z księdzem.

Po pożarze w escape roomie w Koszalinie Miłosz S. trafił do aresztu. Już na samym początku jego prawnik wystąpił do dyrekcji aresztu śledczego o specjalny nadzór nad swoim klientem. Obrońca obawiał się, że Miłosz S., który pomagał babci w prowadzeniu pokoju zagadek, może sobie zrobić krzywdę. Dyrekcja aresztu zapewniła mu pomoc specjalistów.

Stan psychiczny mężczyzny nadal jest bardzo zły. – Na jego prośbę jest w stałym kontakcie z księdzem. Jest także pod nadzorem psychiatry i psychologa. Ma huśtawkę nastrojów. Gdy ostatnio się widzieliśmy, był kontakt, a po chwili zapadł się w sobie. Przeżywa bardzo śmierć młodych dziewczyn, dlatego poprosiłem o to, by otoczyć go szczególną uwagą w areszcie – mówi Wirtualnej Polsce mec. Wiesław Breliński. I dodaje, że jego klient wielokrotnie powtarzał, że oddałby swoje życie, żeby tylko nie doszło do śmierci pięciu dziewczynek.