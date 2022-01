Miller uderza w Czarzastego. "Dziwię się dawnym kolegom"

Europoseł Leszek Miller nie kryje krytyki wobec działań Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. - Jest mi bardzo żal, że to jest partia, która zerwała z 30-letnią tradycją demokratycznej lewicy. W tej chwili zamiast mechanizmów demokratycznych władza polega na osobistym zdaniu "właściciela" tej partii, bo trzeba mówić o prywatnej partii Włodzimierza Czarzastego - stwierdził Miller w programie "Newsroom" WP. - Dziwię się moim dawnym koleżankom i kolegom, którzy przecież razem ze mną budowali demokratyczną lewicę, a dzisiaj - nie wiem, czy zastraszeni, czy z innych powodów - pozwalają na coś takiego - dodał Miller. Odnosząc się do działań lidera Platformy Obywatelskiej, Miller zauważył, że Donald Tusk dąży do zbudowania jednej listy wyborczej po stronie opozycji. Zdaniem gościa Mateusza Ratajczaka to jedyny sposób, aby odsunąć PiS od władzy.