Miller ostrzega. "Już lata temu o tym mówiono"

Prowadzący program "Newsroom" Wirtualnej Polski przypomniał ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który mówił, że nie będzie bronił przed potencjalną agresją rosyjską tych państw, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec NATO. - Nie wiemy, na ile to jest retoryka wyborcza, która się podoba części Amerykanów, a na ile to jest rzecz, która mogłaby się sprawdzić, kiedy on będzie prezydentem - mówił Leszek Miller. Patrycjusz Wyżga pytał również, o to, czy stwierdzenie, że o potencjonalnej wojnie na świecie zdecydują Amerykanie w wyborach prezydenckich, jest przesadzonym. Były premier tłumaczył, że "nie tylko amerykanie będą decydować o tym, czy jest wojna, czy pokój". -Są jeszcze inne mocarstwa atomowe i to one będą decydować (...). Jedno wiem na pewno, wojna, która by się szybko przerodziła, czy musiałaby się przerodzić w wojnę termojądrową, oznacza koniec naszej cywilizacji - stwierdził europoseł. Prowadzący pytał również, czy w takiej sytuacji powinniśmy pomyśleć nad armią europejską. - Oczywiście, przy czym ja to słyszę od wielu lat, jeszcze, kiedy jako premier brałem udział w szczytach Unii Europejskiej, to już wtedy o tym mówiono o konieczności budowania europejskich sił obronnych, no ale zbyt wielu przeciwników było tych rozwiązań i to nie poza Europą tylko w Europie - powiedział Miller.

