Miller o Czarnku: "Wypełzł spod kamienia"

- Czarnek to jest religijny fanatyk i człowiek, który gdzieś siedział pod kamieniem ze swoimi kolegami i teraz oni wszyscy wypełzli spod tego kamienia i próbują wychować młodzież na ich kształt i własne podobieństwo. Mam nadzieję, że to jest zadanie całkowicie niewykonalne dlatego, że dzisiaj młodzież ma wiele kanałów informacyjnych i oprócz tego, co będzie im przekazywał Czarnek i jego nauczyciele, to przecież jest jeszcze internet - mówił w programie "Newsroom WP" były premier Leszek Miller. W środę w Sejm odrzucił wotum nieufności dla ministra edukacji. W trakcie debaty, Czarnka bronił m.in. premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że nie chce "lewackiej indoktrynacji". Miller został spytany co Morawiecki może rozumieć pod pojęciem "lewactwo". Były premier ocenił, że może chodzić o ograniczenie "wolności, swobody i edukacji" do tego, z czym zgadzają się rządzący. "Wszystko inne jest lewactwem" - oświadczył Miller.