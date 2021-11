Miller komentuje słowa Bąkiewicza o "krużganku oświaty"

Leszek Miller skomentował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski słowa Roberta Bąkiewicza o "krużganku oświaty", które padły podczas zorganizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości. - Trudno nieść krużganek oświaty. Przywódcy ruchów narodowych posługują się słownictwem, które nie ma żadnego realnego odzwierciedlenia. Ale tym sposobem trafiają do przyszłego elektoratu - skomentował były premier. Miller odniósł się także do wsparcia, jakiego narodowcom udziela PiS. - Skoro pan Bąkiewicz jest, to znaczy, że jest potrzebny. To oczywiste, że PiS flirtuje z ruchami narodowymi - powiedział. Zdaniem polityka organizacje te mają stanowić zaplecze polityczne, które przyda się władzy w nadchodzących wyborach.