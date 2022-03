Miller apeluje. Padło nazwisko Ziobry

- W ostatnich dniach o Polsce dobrze się mówi. Polska ma swoje 5 minut. Okno zostało otwarte. Czas, żeby interesy Polski były ważniejsze niż interesy Zbigniewa Ziobry, żeby interesy Polski były ważniejsze niż głupia wojenka z Unią Europejską - zaapelował w programie specjalnym WP były premier, europoseł Leszek Miller. - Trudno uwierzyć, że jest kraj, który nawet w obliczu wojny u sąsiadów prowadzi konflikt z UE ws. praworządności. Nie ma tam nikogo, kto by otrzeźwił to towarzystwo? - pytał Miller. Były premier przypomniał, że Polska powinna spełnić trzy warunki, żeby w końcu ruszyła wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy, tzn.: przywrócić zawieszonych sędziów do orzekania, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną oraz przywrócić niezawisłość polskiemu systemu sądownictwa.