Wydali miliony już po wyborach. Hojna ręka Morawieckiego

Informację o rozdysponowaniu ogólnej rezerwy budżetowej na dzień 31 października opublikowano kilka dni temu. Rezerwa, którą dysponuje rząd na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, w całym 2023 r. wynosi ponad 1,2 miliarda złotych. Do końca października kwota rozdysponowanych środków wynosi już blisko 880 milionów złotych. W ubiegłym miesiącu, dzięki decyzjom premiera, przyznano ok. 126 milionów złotych. Do rozdysponowania do końca roku zostało jeszcze ponad 355 mln zł.