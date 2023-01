Miliony dla mediów publicznych. Ozdoba o wątpliwościach

Senat nie poparł przekazania dodatkowych setek milionów dla mediów publicznych. Jak zagłosuje Solidarna Polska, gdy projekt wróci do Sejmu? - Głosowanie będzie przedyskutowane. Co do TVP jestem spokojniejszy, ale co do Polskiego Radia to mam daleko idącą wątpliwość. Jestem autorem wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. złego sprawowania funkcji przez prezes Polskiego Radia. W Polskim Radiu Solidarnej Polski nie ma. Nie dostałem informacji (ws. odpowiedzi - red.) - mówił w programie "Tłit" Jacek Ozdoba, rzecznik Solidarnej Polski.

