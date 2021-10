Kolejne miliony dla Bąkiewicza? Komentarz Czarneckiego

Nacjonaliści walczą o gigantyczne dotacje z rządowych funduszy. Wirtualna Polska dotarła do wniosku Roberta Bąkiewicza o dofinansowanie budowy Centrum Niepodległości w Warszawie. Siedziba ma kosztować 4,5 mln zł. Inicjatywę - jak chce Bąkiewicz - miałby sfinansować nadzorowany przez rząd Fundusz Patriotyczny. Komisja konkursowa Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Funduszu Patriotycznego pozytywnie zaopiniowała wniosek Bąkiewicza. Co na to europoseł PiS Ryszard Czarnecki? - Ani pan, ani ja nie znamy szczegółów i konkretów tych wniosków. (...) Widocznie zasługiwały na wsparcie. Nie wyręczajmy urzędników, osób, które za to odpowiadają, nie kreujmy wyroków potępiających. Może te wnioski były po prostu dobrze uzasadnione - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Proponuję, żebyśmy oceniali wnioski pod względem merytorycznym, a nie pod względem poglądów tych, którzy je składają. Polska jest wolnym krajem, pieniądze otrzymują zarówno organizację o charakterze lewicowym, centrowym, jak i prawicowym, czy nawet bardzo mocno prawicowym, jak w przypadku Roberta Bąkiewicza - przekonywał Czarnecki.