Milionerzy Kaczyńskiego. "W USA tyle zarabia się przez całe życie"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w spółkach z udziałem państwa powstał swoisty "klub milionerów" związanych z PiS. Okazało się, że 122 "ludzi dobrej zmiany" zarobiło w tych podmiotach aż 267 mln zł, a niemal połowa z nich została milionerami. - Biorąc pod uwagę wysokość tych apanaży, to zarobki tych ludzi są bardzo duże nawet biorąc pod uwagę standardy zachodnie. Część z osób wymienionych na tej liście to są milionerzy dolarowi (…). To są pieniądze, które w Stanach Zjednoczonych często zarabia się przez całe życie - mówił w programie "Newsroom" WP były minister gospodarki Janusz Steinhoff. Według gościa WP, analizując kadry kierownicze w państwowych spółkach można zauważyć, że pracują tam ludzie "o wyjątkowo niskich kwalifikacjach". - Tutaj nie ma jakichkolwiek kryteriów dobory w oparciu o kwalifikacje profesjonalne czy też etyczne. Wyraźnie widać, że te kryteria mają charakter koleżeńsko-polityczny, czyli mamy do czynienia z nepotyzmem - ocenił.

