Milion uchodźców z Ukrainy w Polsce? Adrian Zandberg alarmuje

Czy Polska powinna być przygotowana na przyjęcie miliona uchodźców z Ukrainy? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Adrian Zandberg z Partii Razem. - Polska będzie bardzo nieodpowiedzialna, jeśli nie będzie się na to przygotowywać. Nie jest tajemnicą, że także rząd ma takie przewidywania. Jest mowa nawet o milionie osób, które w przypadku rozpoczęcia się pełnoskalowych działań zbrojnych przekroczą polską granicę i będą szukać u nas schronienia. I trzeba powiedzieć sobie jasno i otwarcie: dzisiaj nie jesteśmy przygotowani na to, żeby zmierzyć się z taką falą uchodźców wojennych - komentował poseł. Zandberg wskazał kilka powodów takiego stanu rzeczy, m.in. niedoinwestowaną infrastrukturę pomocową. - W tej sprawie alarmowaliśmy dawno temu, ale rząd na tym oszczędzał. I niestety teraz to się może zemścić - podkreślił.