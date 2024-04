Miliardy z Unii. Pytamy, jak zmienił się Białystok. "Byliśmy Polską B"

- Dużo ulic, autostrad, obwodnic, widać te tablice unijne – wyliczył młody mieszkaniec Białegostoku, zapytany, co miasto zyskało dzięki unijnym dotacjom. W tym roku mija 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Miliardy złotych w postaci dofinansowań tysięcy projektów trafiły na Podlasie. Reporter WP Marek Gorczak postanowił zapytać mieszkańców Białegostoku, co zawdzięczają Unii Europejskiej. - Obwodnicę i wszystkie ulice w centrum miasta – odpowiedziała seniorka. – Nie podoba mi się tylko plac przy ratuszu – tam powinno być więcej zieleni. Poza tym to naprawdę duży postęp jest w rozbudowie Białegostoku – skomentowała. Zapytaliśmy białostoczan, czy bez dofinansowań z UE w mieście byłoby gorzej. Odpowiedzi były tu jednomyślne. - Na pewno byłoby gorzej. Zawsze byliśmy Polską B pomijaną przez wszystkich – przyznała jedna z mieszkanek. - To chyba oczywiste pytanie, byłoby gorzej – rzuciła kolejna kobieta. - Podlasie przez dłuższy czas było jednym z najbiedniejszych regionów, unijne inwestycje na pewno pomogły – skomentował młody mieszkaniec miasta. - Na pewno tak by nie było. Tyle pieniędzy to nie nazbieralibyśmy ze swojego budżetu. Jest bardzo dobrze, a poprzednicy chcieli nas wyprowadzić z Unii – rzucił emeryt. - Duże korzyści z tego są, powinniśmy zostać – usłyszeliśmy na ulicy. Obejrzyj sondę WP i dowiedz się, jak zmieniła się stolica Podlasia w ciągu 20 lat w Unii Europejskiej.

Rozwiń