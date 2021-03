Miliardy na TVP. Ostry komentarz Leszka Millera. "To bezczelne"

Leszek Miller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do słów Jacka Kurskiego, który stwierdził, że kwota, którą teraz rząd przeznacza na TVP (2 miliardy zł.), jest za mała i Telewizja Publiczna z rządowej kasy powinna dostawać 3,5 miliarda zł. - To już jest bezczelność, dlatego, że Telewizja Publiczna nie jest Telewizją Publiczną tylko machiną na usługach władzy politycznej w Polsce, jest partyjną po prostu telewizją i otrzymuje pieniądze z naszych wspólnych podatków - przekazał były premier. - Ja jestem zgorszony sytuacją, gdzie w istniejącym możliwym wyborem między 2 miliardami na walkę z rakiem a dofinansowaniem telewizji PIS-owskiej, te dwa miliardy popłynęły w stronę telewizji. Trudno to komentować - dodał gość WP. Rozmówca Patrycjusza Wyżgi odniósł się także do tematu dofinansowania w kwocie 430 tys. zł. dla Fundacji Lux Veritatis należącej m.in. do ojca Tadeusza Rydzyka od Lasów Państwowych. - Ten biznesmen udający zakonnika otrzymał już tyle pieniędzy za skarbu państwa, że powinien opływać już we wszystkie możliwe dodatki - powiedział europoseł. - Jemu ciągle mało, mało mało - dodał Leszek Miller i przekazał, że "władze państwowe podlizują się ojcu Rydzykowi, bo liczą na to, że kiedy przyjdą wybory, to on użyje swoich wpływów, żeby wspomóc ich sytuację wyborczą".