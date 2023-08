Miliardy dla Prigożyna. Kreml wciąż mu płaci

Firmy związane z Prigożynem podpisały kontrakty rządowe na co najmniej 2 mld rubli. Z dokumentów wynika, że stało się to zaledwie miesiąc po buncie, gdy szef grupy Wagnera "maszerował" na Moskwę. Od 2014 do 2022 roku przez firmy terrorysty miało przepłynąć ok. 1,7 bln rubli, czyli ok. 73 mld zł.