Milcząca Agata Duda? "Mam nadzieję, że przekaże mężowi"

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda - z zawodu nauczyciel - zaprosiła posłanki opozycji na rozmowę na temat "lex Czarnek". Żona prezydenta Andrzeja Dudy zareagowała w ten sposób na apel parlamentarzystek Koalicji Obywatelskiej o powstrzymanie zmian planowanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Mam nadzieję, że Agata Duda przekaże uwagi mężowi - powiedziała w programie "Newsroom" WP Katarzyna Lubnauer (KO). - Jest związana ze środowiskiem edukacyjnym, pracowała wiele lat jako nauczycielka języka niemieckiego, to dla niej te argumenty są jaśniejsze - mówiła Lubnauer. Posłanka odniosła się też do sprawy listy małopolskiego kuratorium przygotowanej przez Ordo Iuris, a dotyczącej "podmiotów szkodliwych", do których zaliczono m.in. organizacje związane z UNESCO i Amnesty International. - Nie powinno być tak, że Ordo Iuris dyktowało polskim rodzicom, jakie mają wybierać dla dzieci w szkołach zajęcia - stwierdziła rozmówczyni Agnieszki Kopacz.