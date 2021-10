Migranci zdemolowali busa. Mieli nim wyjechać w głąb Polski

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek około godz. 22 w okolicach Bielska Podlaskiego. Straż Graniczna zatrzymała podejrzanego busa. Gdy ujawniono, że w przestrzeni bagażowej podróżuje nim 37 nielegalnych migrantów, zaczęli oni demolować pojazd, by uciec przed funkcjonariuszami. Funkcjonariusze opublikowali nagranie z zatrzymania.