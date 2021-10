Mnóstwo pracy na granicy z Niemcami. Zatrzymano 51 cudzoziemców

W Tuplicach doszło zaś do zatrzymania 5 cudzoziemców. Straż Graniczna ustaliła, że trzech z nich to bezpaństwowcy z syryjskimi dokumentami podróży. W przekroczeniu granicy pomagał im 31-letni obywatel Tunezji, który na co dzień posiada prawo do legalnego pobytu w Szwecji.