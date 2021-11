Migranci na granicy dostają wódkę. To podstępny poczęstunek

Rzecznik KGP podczas radiowego podcastu "Machina Władzy" relacjonował, co dzieje się w miejscu przygranicznego kryzysu humanitarnego. Powiedział o dziwnych wydarzeniach, które obserwują polskie służby. Przekazał między innymi, że białoruscy pogranicznicy, pilnujący zgromadzonych przy granicznej zaporze grup migrantów, oferują im wódkę. - Robią to celowo, by łatwiej manipulować tłumem zdesperowanych, zziębniętych i zgłodniałych ludzi - tłumaczył inspektor.