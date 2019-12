WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Migracja. Nominacje do nagrody Złotych Wachlarzy Już 17 grudnia 2019, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) po raz siódmy przyzna nagrodę Złotych Wachlarzy. Otrzyma ją osoba i instytucja, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. W 2018 roku wyróżnienie specjalne w uznaniu za konsekwentne działania na rzecz poszanowania praw migrantów otrzymał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar (East News, Fot: Wojciech Stróżyk) Konkurs Złotych Wachlarzy stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne. Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez IOM - Agendę ONZ ds. Migracji, nominowała osoby i instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2019. Kapituła dokonała wyboru spośród zgłoszonych kandydatów. W tym roku do nagrody Złote Wachlarze Kapituła konkursu nominowała w kategorii Osoba: Izabelę Czerniejewską - badaczkę, specjalistkę ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym (Centrum Badań Migracyjnych CeBaM oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), koordynatorkę projektów realizowanych w Migrant Info Point w Poznaniu, członkinię miejskiego zespołu ds. polityki równości i różnorodności w Poznaniu; Grzegorza Dzika - fundatora Fundacji Ukraina, założyciela i prezesa zarządu Impel SA, konsula honorowego Ukrainy we Wrocławiu, przewodniczącego Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, członka Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, wiceprzewodniczącego Pracodawców RP; Leylę Elsanovą - mentorkę kulturową związaną z Fundacją Ocalenie i Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, edukatorkę; Konrada Pędziwiatra - adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i adiunkta badawczego w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, autora licznych artykułów na temat religii i etniczności w procesach migracyjnych; Oleksandrę Zapolską - założycielkę Fundacji ZUSTRICZ z Krakowa. W kategorii Instytucja nominację otrzymali: Fundacja dla Somalii - za wieloletnie zaangażowanie i kompleksowe działania na rzecz integracji; Stowarzyszenie Homo Faber - za innowacyjne działania łączące migrantów z lokalną społecznością; Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - za ponadstandardowe zaangażowanie i współpracę z innymi instytucjami; Teatr Powszechny w Warszawie - za włączanie sztuki do dyskursu na temat migracji i włączanie migrantów w kulturę; Wrocławskie Centrum Integracji - za inicjatywę "Wrocław na językach świata". Kapituła konkursu wybiera nominowanych, a następnie laureatów w kategorii Osoba i Instytucja. Dodatkowo na stronie www.złotewachlarze.pl odbywa się głosowanie na Nagrodę Publiczności. Do 16 grudnia 2019 do godz. 23:59 każdy, kto interesuje się tematyką migracyjną, może oddać głos na osobę lub instytucję wybraną spośród wszystkich nominowanych. Laureatów we wszystkich kategoriach: Osoba, Instytucja, Nagroda Publiczności poznamy wieczorem 17 grudnia 2019, podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy. Sylwetki nominowanych dostępne są na stronie: www.złotewachlarze.pl. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą Narodów Zjednoczonych i wiodącą międzyrządową organizacją działającą w dziedzinie migracji. Została założona w 1951 r. W skład IOM wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym Polska. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób.