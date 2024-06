MiG-29 uderzył o świcie w rosyjskie cele. Moment ataku rakietami z USA

Brawurowy atak ukraińskich pilotów nad obwodem donieckim. Ukraińcy pokazali nagranie z momentu ataku dwóch pilotów MiG-29 na rosyjskie cele w okolicach Czasiw Jaru. Co więcej, do uderzenia z samego rana użyto amerykańskich rakiet AGM-88 HARM. Broń z USA zaliczana jest do broni precyzyjnego rażenia. Amerykański naddźwiękowy pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia służy do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika, zwłaszcza systemów obrony przeciwlotniczej, naprowadzając się na źródło emitowanych przez nie sygnałów. Dlatego też celem Ukraińców było zniszczenie pozycji okupantów, gdzie znajdowały się radary lub sprzęt obrony przeciwlotniczej. Nagranie z kabiny pokazuje również moment ataku z perspektywy pilota myśliwca. Po wystrzeleniu salwy pocisków maszyna wypuszcza jeszcze flary i bardzo mocno się zniża, by uniknąć wykrycia na rosyjskich radach i bezpiecznie wrócić do bazy.