Mieszkanie Plus. Jakie trzeba spełnić warunki?

Mieszkanie Plus. Dla kogo? Kto może się starać o najem?

Mieszkanie Plus to rządowy program, którego celem jest wsparcie dla tych, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie .

Kto może się starać o pomoc w ramach programu Mieszkanie Plus? Wsparcie mogą uzyskać osoby, które nie mają zbyt wysokich dochodów i nie posiadają zdolności kredytowej, by ubiegać się o kredyt mieszkaniowy, a także nie mają szans na otrzymanie mieszkania socjalnego/komunalnego.

Mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus powstają z udziałem środków budżetu państwa. Lokatorzy użytkują je w formule najmu, a czynsze są naliczane według stawki rynkowej, ale limitowane ustawowo (mieszkania w TBS), albo ustalane przez władze samorządowe (budownictwo gminne).

Aby wynająć mieszkanie w ramach programu Mieszkanie Plus, należy spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to nieposiadanie żadnych lokali mieszkalnych (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe) oraz niski dochód przypadający na jednego członka rodziny. Jak czytamy na stronie programu, gminy, gdzie powstają Mieszkania Plus, mogą dodatkowo ustalać własne kryteria. Jednym z nich może być pierwszeństwo najmu dla rodzin wielodzietnych.