Śląsk. Samorządy nad przepaścią. Coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy

Śląski Związek Gmin i Powiatów o subwencji oświatowej

"Z danych dotyczących 184 samorządów lokalnych w województwie śląskim wynika, iż w latach 2015-2019 nastąpił wzrost kwoty subwencji oświatowej o 19,76%, natomiast dopłata tych samorządów do subwencji - na bieżące wydatki oświatowe - ze środków własnych wzrosła w tym okresie zdecydowanie bardziej, bo aż o 27,26%" - to jedno z wyliczeń przytoczonych w stanowisku ŚZGiP.

Zgromadzenie Ogólne odnosi się też do planowanych zmian podatkowych, których skutki finansowe poniosą w całości samorządy. Mowa o przepisach dotyczących zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Do tematu odniósł się jeden z gości spotkania on-line, senator Zygmunt Frankiewicz, w przeszłości długoletni prezydent Gliwic. Parlamentarzysta zauważył, że pandemia to nie jedyny problem samorządowców. Kolejnym, równie poważnym, jest stały trend do ograniczania finansów samorządów. - Dzięki wprowadzanym przez rząd zmianom w podatkach samorząd traci dochody, a zyskuje budżet państwa - mówił do członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.