Gliwice. Adam Neumann miał rozmawiać z mieszkańcami, a tymczasem ich pozywa

O co poszło? O ogromny zbiornik retencyjny, jaki Miasto wybuduje na terenie tzw. Wilczych Dołów. To zielony obszar położony na zachód od jednego z dużych blokowisk. Przepływa przez niego potok Wójtowianka. Strumyk płynie w naturalnej niecce, wijąc się pomiędzy polami, wzdłuż wody powstała urokliwa, malownicza trasa spacerowa. Szum drzew i wody, śpiewy ptaków, kołyszące się zboża. To jedyne takie miejsce w tej części Gliwic. Generalnie rzadki już widok w miastach.

Niedługo to wszystko zniknie. Zniknie strumyk, zniknie niemal 700 drzew, znikną ptaki. Nie będzie wypadów na spacer, rower czy sanki. Drzewa zostaną wycięta w miejscu naturalnej zielonej przestrzeni powstanie dół o powierzchni 11 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Mieszkańcy apelowali, prosili, przedstawiali alternatywne rozwiązania, wykazywali błędy, za swoje pieniądze zlecali ekspertyzy. Nawet sam przewodniczący Stowarzyszenia Hydrologów Polskich mówił, że to jest zły projekt. Adam Neumann pozostał nieugięty. Dlaczego?

Determinacja z jaką prezydent dąży do realizacji tej budowy rodzi wiele pytania. Przetarg na budowę wygrała miejska spółka, która nie ma doświadczenia w budowach hydrologicznych. Ostatnio władze miasta przyznały, że zbiornik ma pełnić nie tylko funkcje przeciwpowodziowe, ale ma też osuszyć teren dla przyszłych deweloperów. Kontrowersje wzbudziły też zamawiane przez Urząd badania opinii publicznej w których zabrakło odpowiedzi "jestem przeciwny budowie zbiornika w zaproponowanej przez miasto formie". Urząd oczywiście odtrąbił sukces. Kompletną kompromitacją zakończyły się "konsultacje społeczne", które ograniczały się właściwie do wyboru "trawa z ławkami czy trawa z kwiatkami".

Mieszkańcy zarzucili też prezydentowi, że często obrażani są w internetowych dyskusjach przez jego żonę czy wspierających go radnych. Wypomnieli prezydentowi, że to on był pozywany w trybie wyborczym przez swoich kontrkandydatów za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na ich temat, za co - wyrokiem sądu - musiał przeprosić. Wizerunkowym gwoździem do trumny okazało się, że te komentarze zostały ze strony prezydenta usunięte.