Mieszkańcy Trzebieży są w szoku. "Zwyrodnialec" odciął kotu głowę

"Mam nadzieję, że psychopata zostanie złapany"

Pod postem na Facebooku posypały się również komentarze oburzonych mieszkańców. "Nie mogę uwierzyć, że ten kotek nie żyje i że zginął zamordowany w bestialski sposób. W tym samym rejonie był już przypadek postrzelenia kota, znajduje się zabite ptaki." - napisała jedna z mieszkanek Trzebieży. Inna dodaje: "(...)Zdjęcia były wstrząsające, nie mogę dojść do siebie po tym co się stało. Jeśli to nie drapieżnik zabił kota, to mam nadzieję, że psychopata zostanie złapany" - napisała.