Mieszkańcy obwiniają chorego o sprowadzenie koronawirusa. Policja pilnuje jego domu

Policja pilnuje domu pacjenta z koronawirusem

Pojawiają się pierwsze komentarze, że to ten 66-letni mężczyzna odpowiada za problemy mieszkańców, bo sprowadził wirusa do miasta z Niemiec. Policja pilnuje jego domu. - Po co jechał do Niemiec, do skażonej strefy? To głupota, a teraz my mamy problem - komentuje kolejny rozmówca.