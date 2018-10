Mieszkańcy kamienicy z Zabrza stawiają mur. Mają dosyć Romów

Hałas, libacje alkoholowe i brak higieny - to zarzuty pod adresem zabrzańskich Romów. Mieszkańcy sąsiadującej z nimi kamienicy mają tego dość. Właśnie budują mur, którym się od nich odgrodzą.

To, jego zdaniem, jest niektórym Romom z Zabrza odbierane. Bo ich sąsiedzi postanowili odgrodzić się murem. Wykopy już trwają. Jeden z Romów próbował je wstrzymać, skacząc do rowu podczas prac koparki. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej, która zdecydowała o budowie, nie zamierzają jednak ustąpić.

Zresztą mur to nie nowość. Bo jeden już stoi. Zbudowano go przed rokiem. Szybko pojawił się na nim napis "Getto im zabrskiego rasizmu", co doprowadziło do eskalacji napięć. Został już zamalowany.