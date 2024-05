Mieszkańcy hiszpańskich wysp mają dość. Koniec pijackich imprez na plażach

Grożą surowe kary nawet do 1500 euro

Osoby, które nie będą stosować się do przepisów, zostaną ukarane grzywną w wysokości od 500 do 1500 euro. "Zgodnie z nową ustawą, która wchodzi w życie w sobotę, liczba sankcji nałożonych na cudzoziemców zostanie przeliczona i przekazana do odpowiednich ambasad" - podaje BBC.