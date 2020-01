Mieszkańcy Australii z trudem łapią oddech. Wciąż dusi ich trujący dym. "Musimy nosić maski"

Ewelina Tauer-Tukalska mieszka z rodziną w stolicy Australii. Ogień nie dotarł do miasta, ale nad nim od tygodni unosi się trujący dym. Ludzie chodzą w maskach ochronnych, których w pewnym momencie zaczęło brakować w sklepach. - Cały czas mam włączony specjalny oczyszczacz powietrza. Obawiam się powrotu syna do szkoły, gdzie takiego oczyszczacza nie ma - mówi nam kobieta.

Jest on bardzo uciążliwy. - Musimy chodzić w maskach z filtrem węglowym. Te maseczki są do kupienia w sklepach, na początku poszły bardzo szybko i zaczęło ich brakować. Teraz uzupełnili braki - opowiada Polka.

Przyznaje też, że niektóre sklepy, urzędy i galerie handlowe przez uciążliwy dym są pozamykane całkowicie lub mają skrócony czas pracy. - Byłam wczoraj w tutejszym szpitalu i od jakiegoś czasu zastanawiałam się jak oni radzą sobie z tym problemem, bo o ile okien tam się nie otwiera, to jest multum przejść i otwartych drzwi. Wczoraj wchodząc na recepcję zobaczyłam potężny wiatrak ustawiony tak, żeby dmuchać na zewnątrz, wiec zdaje się, że przynajmniej cześć tego dymu nie dostaje się do środka - opowiada.

Najbardziej obawia się o swojego syna, który teraz przebywa w domu, ale w lutym wraca już do szkoły. - W naszym domu chodzi cały czas klimatyzacja i mamy specjalny oczyszczacz powietrza. U mojego syna w szkole nie ma ani klimatyzacji, ani oczyszczacza. I powiem szczerze, ze przy obecnych warunkach nie wyobrażam go sobie siedzącego w szkole przez sześć godzin dziennie. Tym bardziej, ze ma skłonności astmatyczne - dodaje kobieta.

Długo wyczekiwany deszcz

- Jedyne, co tutaj teraz może pomoc, to deszcz, najlepiej nie za silny, bo gleba jest bardzo sucha i wszystko by spłynęło. Dziś trochę padało, bardzo się cieszymy, ale dym jeszcze nie zniknął. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni - podsumowuje Ewelina.