W nocy usłyszeli potężny huk. Mieszkańcy polskiej wsi relacjonują

W nocy z 12 na 13 marca rosyjskie pociski zaatakowały poligon w Jaworowie. W ataku na obiekt, który służył jako kluczowe centrum współpracy między Ukrainą a wspierającymi jej obronę państwami NATO. Zginęło 35 osób. Wybuchy obudziły mieszkańców wsi Wielkie Oczy na Podkarpaciu, która znajduje się zaledwie dwa kilometry od granicy z Ukrainą. Przerażeni ludzie spotkali się na niedzielnej mszy, wspólnie poszukując pocieszenia i odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Ostrzał to dowód na eskalację ofensywy Moskwy i niebezpieczne przesunięcie się walk w pobliże polskiej granicy.