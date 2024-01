Miesiąc "nowych Wiadomości". Polacy ocenili. "Skandal po prostu"

20 grudnia wyłączono sygnał TVP Info, a na antenie TVP1 nie pojawiły się "Wiadomości". Dzień później wyemitowano już program "19:30". Zapytaliśmy Polaków, jak go oceniają i co sądzą na temat nowych prowadzących. - Powinni przyjść nowi ludzie. Młodzi - mówi mężczyzna. - Nie leje się tam tyle hejtu, co poprzednio - ocenia kobieta. - To jest chamstwo wyłączyć nam telewizję. Skandal to jest, szczyt bezczelności - twierdzi emerytka. - Niech Tusk ogląda, mądrala - wtóruje jej kolejna rozmówczyni WP. - Paski, ta nienawiść. To było okropne. W tej chwili nie ma pasków z nienawiścią. Raz czy dwa przełączyłam, są normalne wiadomości. Tak powinno być - to kolejna opinia, którą usłyszeliśmy na bazarze. Pytaliśmy też o konkretnych prowadzących. - Orłoś jest wspaniały. Dobrze, że wrócił - ocenia kobieta. - Ja zawsze lubiłem Orłosia, jak od początku prowadził "Teleexpress" - dodaje mężczyzna. - Patrzyłem na "Pytanie na Śniadanie", nowi prowadzący, tych popularnych wyrzucili. Nie mogłem oglądać - stwierdził z kolei inny pan. Widzowie TVP Info z czasów PiS twierdzą, że teraz oglądają bajki lub przełączyli się na TV Republika. - Ja 100 zł co miesiąc wysyłam na Republikę - chwali się emeryt.