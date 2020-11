"Miękiszon". Ziobro wyjaśnił, o kim mówił. Zaskakująca informacja dziennikarza

Opozycja szybko stwierdziła, że wypowiedź Ziobry odnosi się do Mateusza Morawieckiego. W programie "Sedno sprawy" Radia Plus Ziobro wyjaśnił, kogo miał na myśli, mówiąc o "miękiszonie". - Moje wypowiedzi ws. negocjacji unijnego budżetu adresowane były do opozycji i mediów. Mamy szczęście, że polski premier nie podporządkowuje się ich oczekiwaniom. Chodziło o wypowiedzi, które w określony sposób definiowały sposób negocjacji, oczekiwały postawy zawartej w tym słowie, ale polski premier w tej sprawie w ten sposób nie postępuje - zapewnił.

Zbigniew Ziobro wyjaśnia swoje stanowisko

Ziobro stwierdził, że ma mocny tytuł, żeby w tej sprawie występować. Dodał, że cała sprawa ma ścisły związek z jego odpowiedzialnością, dotyczy praworządności, więc odnosi się do obszaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił "krótkowzroczność" opozycji, zaznaczając, że realne decyzje byłyby przeniesione do Brukseli i nacisk mógłby być wywierany na każdą dziedzinę.

TVP i embargo

- W polityce nie chodzi o wzajemne sympatie, a państwo. Chodzi o strategiczne decyzje, podejmowane na lata - odpowiedział minister. Podkreślił, że "jeśli takie rozporządzenie weszłoby w tym kształcie w życie, to jest to lot odrzutowcem do państwa federacyjnego, a na to nie możemy się zgodzić. - To powoduje sprzeczność z polską konstytucją, zamach na traktaty europejskie - powiedział.