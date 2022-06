Miedwiediew kpi z Scholza, Macrona i Draghiego. Celowo wymierza cios w Zachód

Trwa wizyta europejskich przywódców w Ukrainie, która jest pilnie śledzona przez Kreml. Dmitrij Miedwiediew w straszącym wpisie mówi o "miłośnikach żab, pasztetowej i spaghetti" i dodaje, że podróż "nie przybliży Ukrainy do pokoju, a zegar tyka". - Komentarz Miedwiediewa to prymitywny przekaz propagandowy wykorzystujący niegotowość Niemiec i Francji do szybkiej i zdecydowanej reakcji. Do szybkiego i zdecydowanego wsparcia Ukrainy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Marek, autor monografii "Operacja Ukraina" i ekspert w dziedzinie dezinformacji.